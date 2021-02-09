Турция обнародует Национальную космическую программу

Национальная космическая программа Турции будет презентована сегодня, 9 февраля на церемонии с участием президента Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщает Агентство Анадолу.

Открытие церемонии намечено на 19:00 по местному времени (20:00 по бакинскому) в Администрации турецкого лидера в Анкаре.

Планируется обнародовать цели страны в космической сфере, а также проекты, которые будут реализовываться под патронажем Министерства промышленности и технологий Турции.

В церемонии наряду с главой государства примет участие министр промышленности и технологий Мустафа Варанк.

| 2021-02-09T00:42:13+04:00 9 февраля 2021, 07:03|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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