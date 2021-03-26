Турция начала переговоры по закупке вакцины «Спутник V»

Турция начала предварительные переговоры с Россией о закупке вакцины от коронавируса «Спутник V».

Как передает РИА Новости, об этом заявил глава минздрава республики Фахреттин Коджа.

«Мы начали предварительные переговоры о поставке «Спутник V». После завершения испытаний, когда будет выяснено, что вакцина пригодна к применению, она может быть закуплена для массового использования», — сказал Коджа журналистам.

Вакцина «Спутник V» была зарегистрирована Минздравом РФ в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований «Спутник V», подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности — эффективность вакцины составила 91,6%. Как отмечал директор центра Гамалеи Александр Гинцбург, российская вакцина дает стопроцентную защиту от тяжелых и среднетяжелых случаев коронавирусной инфекции.

Вакцина «Спутник V» зарегистрирована в более чем 50 странах с общим населением свыше 1,4 миллиарда человек.