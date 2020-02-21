Турция между «молотом и наковальней»

«Организация Североатлантического договора (НАТО) ни разу не сталкивалась с ситуацией, когда боевые действия такой интенсивности ведутся в непосредственной близости от границ страны-члена», — сказал 20 февраля на пресс-конференции в Капитолии последний американский посол в Сирии Роберт Форд (Robert Ford), призывая США и НАТО к немедленным действиям по оказанию «политической и материальной поддержки турецким войскам».

Впервые после того как Анкара в 2019 году купила российские системы ПВО С-400, в Вашингтоне зазвучали призывы о помощи своему союзнику по НАТО. Анкара уже обратилась к США с просьбой развернуть две батареи зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot на юге страны, чтобы осуществить анонсированную президентом Турции Раджапом Тайип Эрдоганом полномасштабную наступательную операцию в сирийской провинции Идлиб при поддержке с воздуха истребителями F-16.

Но в случае такого развития событий турецкие F-16 неминуемо встретятся в небе не только с истребителями армии Асада, но и с российскими. А использование переброшенных в эту зону с американских военных баз в Турции Patriot, которые в состоянии «достать» российские боевые самолеты, будет означать уже прямую военную конфронтацию Турции и России и вовлечение в нее американцев и сил НАТО. Правда, пока США не ответили на запрос Анкары, но то, что США не прочь использовать наметившийся конфликт между Турцией и Россией для возвращения Турции под свое крыло – это факт. Американский спецпредставитель по Сирии Джеймс Джеффри (James Jeffrey), который в самом начале боестолкновений между турецкими войсками и силами Асада при поддержке российских военных, в результате которых погибли турецкие военнослужащие, был командирован в Турцию, опосредованно предупредил, что Россия, Иран и Асад могут вступить в конфликт «с нами… с ВВС Израиля или с Турцией». Да и руководитель госдепартамента Майк Помпео в начале месяца выразил однозначную поддержку Анкаре. «Мы стоим на стороне нашей союзницы по НАТО Турции… и полностью поддерживаем обоснованные действия Турции по самообороне», — заявил он.

Но в то же время в США опасаются развертывания американских войск в самой Сирии, поскольку в случае начала американцами боевого воздушного патрулирования в Идлибе, считает Форд, «это будет означать «сценарий третьей мировой войны».

Между тем, сегодня турецкий лидер провел телефонные переговоры с руководителями Германии и Франции и попросил у Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона «сильной поддержки».

Пойдет ли Анкара на дальнейшее противостояние с Москвой и поддержит ли в этом случае Турцию и вступится ли за своего союзника блок НАТО, пока под вопросом. Но однозначно одно: Москва пытается завершить возвращение всей территории Сирии под контроль своего главного союзника в регионе Башара Асада и для этого готова потерять Анкару, несмотря даже на тот факт, что ее связывают с Турцией большие экономические проекты — строительство Россией атомной электростанции «Аккую», «Турецкий поток», приобретение ЗРК С-400, сотрудничество в сфере оборонной промышленности, туризма и пр.

Похоже, для Москвы сейчас важнее установить полный контроль над территорией Сирии и получить выход на Средиземное море, чем отношения с Анкарой, которые можно будет наладить после завершения военной операции в Идлибе. Турция однажды уже показала договороспособность, когда ее президент пошел на попятную и извинился за сбитый российский Су-24. И теперь, как кажется российской стороне, Турции некуда будет деваться с учетом сильной ее экономической зависимости от России. Поэтому Москва сейчас молча продолжает оказывать поддержку Асаду, особо не реагируя на лавирование Эрдогана между Западом и Россией. Потому и не удается ему договориться с Путиным на сей раз, как происходило раньше. Сам Путин отмалчивается, три раунда турецко-российских переговоров по Идлибу оказались безрезультатными, Анкаре не удалось уговорить Москву остановить наступление на Идлиб, попытки добиться встречи Эрдогана с Путиным тоже, похоже, не увенчались успехом. Правда, есть вероятность, что в начале марта состоится трехсторонняя встреча на высшем уровне Россия-Турция-Иран, но не того добивалась турецкая сторона. В Москве уже называют Турцию в альянсе Россия – Турция – Иран «слабым звеном». Фактически, Москва принуждает Анкару принять ее сценарий. Удастся ли Эрдогану выйти из ситуации без «потери лица», покажет время. Нам остается следить за развитием событий.

PS.: Между тем, турецкий президент анонсировал предстоящее 21 февраля общение с российским коллегой Владимиром Путиным, которое, по его мнению, определит позицию Анкары в отношении Сирии. Он также сообщил, что канцлер ФРГ Ангела Меркель и глава Франции Эммануэль Макрон выступили инициаторами проведения четырехстороннего саммита по Сирии в Стамбуле 5 марта 2020 года. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подтвердил, что обсуждается возможность проведения саммита по Сирии с участием России, Франции, Германии и Турции.