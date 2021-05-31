Турция готова к диалогу и переговорам с греческой стороной без предварительных условий для развития двусторонних отношений во всех сферах. Об этом, по сообщению Агентства Анадолу, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на совместной пресс-конференции с греческим коллегой Никосом Дендиасом.

По словам главы турецкой дипломатии, обе стороны обладают политической волей для обеспечения непрерывного диалога между Турцией и Грецией.

В ходе встреч с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом, главой МИД Дендиасом и делегациями всесторонне обсуждались двусторонние отношения и региональные вопросы, отметил он.

«Мы начали работать над конкретными проектами, нацеленными на сотрудничество, и уже удалось достичь предварительной договоренности по 25 пунктам. В предстоящий период соберутся наши соответствующие институты: от транспортной сферы до энергетики, от туризма до окружающей среды, от торговли и до широкого спектра сотрудничества», — сказал Чавушоглу.

Кроме того, глава турецкой дипломатии акцентировал внимание на том, что Турция и Греция достигли договоренности о взаимном признании вакцин от коронавируса.

Чавушоглу напомнил, что и Турция, и Греция пришли к аналогичному соглашению с рядом других стран.

В частности, Турция достигла подобной договоренности с членами ЕС Венгрией и Болгарией, а также с Сербией, отметил глава МИД.

«Верю, что достигнутое с греческой стороной в понедельник соглашение внесет взаимный позитивный вклад в туристический сектор обеих стран. Хотим приумножить эти позитивные шаги в предстоящий период, в частности в плане сотрудничества в сфере туризма», — добавил Чавушоглу.