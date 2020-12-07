Турция готовится к новой операции против курдов в Сирии

Сложившаяся ситуация в Сирии однозначно говорит о том, что война в этой стране еще не скоро закончится, а если и закончится, то неизвестно еще чем. На сегодня же можно однозначно сказать, что восстановить прежнюю Сирию и в прежних границах будет крайне сложно, если на то не будет общемирового политического согласия, что на сегодня выглядит невозможным.

В такой обстановке все геополитические игроки пытаются извлечь для себя еще больше выгод и достичь своих целей. О том, что происходит в Сирии сегодня, какие политические процессы развиваются в этой ближневосточной стране рассказал в интервью # эксперт по Ближнему Востоку Игорь Дмитриев.

— Здравствуйте Игорь. Вы недавно побывали в Сирии. Какие основные процессы там сейчас развиваются? Как известно, Турция еще не добилась всех поставленных целей на севере этой страны.

— Я действительно недавно был в Сирии, причем посетил и ту часть, которую сейчас контролируют курды. Для начала скажу, что сейчас экономическая ситуация в Сирии в плачевном состоянии. Коррумпированность просто зашкаливает, особенно среди военных, которые контролируют те или иные посты.

Чего не скажешь про территорию, подконтрольную курдам. На сегодня там экономическая составляющая более стабильна, чем во всей остальной Сирии. Курды сейчас контролируют нефтеносные регионы и таким образом могут балансировать экономику своих кантонов. Однако тут чувствуется рука американских консультантов, которые контролируют экономические, и политические процессы этого региона. Наиболее серьезные решения принимаются после консультаций с американскими специалистами.

Туда сейчас перебросили из Ирака подразделения, которые занимались местным населением и анализировали местные настроения. Они реагируют на изменения настроений среди населения, и своевременно подсказывают руководству курдов тактику поведения. К примеру, курдам было рекомендовано интегрировать в свою часть Рожавы арабскую часть Восточной Сирии, в том числе и в правоохранительные органы местного самоуправления.

— Что им дает интеграция арабов в свои военизированные структуры?

— Таким образом курды предлагают альтернативную форму управления в Сирии. Если само правительство в Дамаске – это коррумпированное национальное устройство, то курды предлагают другую форму правления – Демократический федерализм. Данная форма объединяет в себе разные кантоны или местные самоуправляемые единицы. На фоне коррумпированных властей Сирии и бардака, который царит там, курды смотрятся весьма неплохо.

— Но для Турции они террористы и являются угрозой национальным интересам. Не кажется ли вам, что столкновение между турками и курдами неизбежно?

— Да, и поэтому сейчас курды готовятся к турецкому наступлению. Они готовят укрепленные районы, подземные переходы и так далее. Они понимают, что Турция будет доминировать в воздухе и поэтому готовятся к противостоянию другими методами. При этом стоит отметить и заметное ухудшение в отношениях курдов с русскими. Особенно после того, как Россия уступила Турции, согласившись на совместное патрулирование с турецкими военными, что рассматривается курдским населением как союзнические отношения России с Турцией и очень негативно сказывается на репутации русских. Российские военные базы, которые находятся в «сирийском Курдистане», окружены негативом местного населения. При любом случае курды говорят русским, что те расчищают местность для Турции.

Турция же неизбежно будет продолжать расширять зону контроля в Сирии. Поводов у нее для этого достаточно, а сами курды проведением диверсионных или террористических операций на подконтрольных Турции территориях дают основание для этого. Рано или поздно турки объявят о новой операции на курдских территориях. Курды это понимают и готовятся к отражению. Под удар попадают города Кобани и Манбидж.

Турция ведет войну сейчас на другом технологическом уровне. У курдов хорошо сформированы пехотные дивизии, но с технологической точки зрения они сильно уступают. У них не хватает средств ПВО и других видов техники, и если им их никто не предоставит, то противопоставить туркам у курдов будет нечего. Потому что высокоточное оружие и доминирование в воздухе говорит о том, что турки победят.

Как показал опыт в Африне, курды ничего противопоставить туркам не смогли. Что-то подобное будет происходить и здесь, но тут, скорее всего, курды пустят их в свои города и развяжут партизанскую войну, других шансов у них и нет. Но турки тоже об этом знают, поэтому прежде чем войти куда-то, они сначала эти территории «обрабатывают» авиацией, артиллерией и не спешат входить в тот или иной район. И это главное преимущество турков.

— Какова будет реакция международных игроков на новую операцию Турции?

— Реакция России, Ирана и США на эти операции будет молчаливой или нейтральной. У Анкары сложные отношения со всеми этими странами, но в этом случае и Москва, и Тегеран будут сохранять нейтралитет, а вот новая администрация Вашингтона еще не определилась со своей политикой на Ближнем Востоке.