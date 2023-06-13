Единство и братство Азербайджана и Турции — международный фактор стабильности, развития и безопасности. Об этом заявил президент Ильхам Алиев на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в расширенном составе во вторник в Баку.

Глава азербайджанского государства выразил удовлетворение визитом турецкого лидера в Баку.

Ильхам Алиев начал свою речь с поздравления президента Эрдогана с переизбранием на пост главы государства и пожелал успехов в дальнейшей деятельности. «Уверен, что дружба и братство наших стран и в ближайшие годы будут оставаться на высоком уровне», — сказал азербайджанский лидер.

Президент Азербайджана сообщил, что на встрече в узком формате обсудил с турецким коллегой широкий спектр вопросов, представляющих интерес для обеих стран. «Единство и братство Турции и Азербайджана является международным фактором стабильности, развития и безопасности», — сказал Алиев.

Лидер Азербайджана поздравил также членов нового Кабинета министров Турции.

«Накануне состоялась встреча на уровне министров двух братских стран. Контакты продолжаются и сегодня. Обсуждения нацелены на конкретный результат, формируется Дорожная карта работ на ближайшие годы. Я уверен, что так будет и далее», — подчеркнул глава государства.

Турция готова открыть генеральное консульство в Шуше по первому заявлению азербайджанской стороны о готовности к данному шагу. Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган в открытой части переговоров в расширенном составе с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым во вторник в Баку.

По словам турецкого лидера, открытие димписсии Турции в культурной столице Азербайджана станет четким месседжем не только в адрес Армении, но и всего мира.

Глава турецкого государства назвал братские узы Турции и Азербайджана «примером для подражания для всего мира».

Политик отметил, что взаимодействие двух стран вновь проявилось и при устранении последствий разрушительных февральских землетрясений с эпицентром в турецкой провинции Кахраманмараш. «Правительство и народ Азербайджана восприняли горе Турции, как свое собственное. Группы спасателей незамедлительно прибыли в зону бедствия. От имени Турции и турецкого народа выражаю благодарность каждому жителю Азербайджана, чье сердце бьется в унисон в Турцией», — подчеркнул глава государства.

По словам президента Эрдогана, благодаря Шушинской декларации связи Анкары и Баку повысились до уровня союзничества, а турецкая сторона полна решимости и далее развивать взаимодействие с дружественным Азербайджаном. «Мы готовы открыть генконсульство в Шуше, как только скажет азербайджанская сторона. Если в Шуше откроется наше генконсульство, это будет особым посылом всему миру, в том числе Армении», — сказал Эрдоган.

Политик далее привлек внимание к работе Фонда просвещения Турции в Азербайджане. «Планируем, что в будущем году наша школа начнет функционировал в новом кампусе», — сообщил президент.

Президент Турции сообщил, что обсудил с президентом Азербайджана и тему поставок грузов по Срединному транспортному коридору через Каспийское море, в том числе в контексте задействования ж/д Баку-Тбилиси-Карс.