Турция-ЕС: договариваться все равно придется

Евросоюз сделал заявление, что в связи с распространением вируса на неопределенное время прекращает принимать беженцев. ФРГ уже ранее приостановила прием по гуманитарным причинам, передает DW.

Пока неизвестно, когда программы по приему возобновятся, сообщила Еврокомиссия.

Меж тем официальный Будапешт неожиданно проявил солидарность с позицией Турции в вопросе мигрантов. Евросоюз должен в кратчайшие сроки прийти к соглашению с Турцией и решить миграционный кризис, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто, сообщает Anadolu. Сиярто отметил, что обсудил миграционный кризис в ходе телефонного разговора с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу. Венгерский министр подчеркнул, что Турция не будет останавливать поток беженцев в Европу до подписания нового соглашения с ЕС. Он напомнил, что только в минувшем 2019 году Турция предотвратила переход 455 тысяч мигрантов в Европу.

«До тех пор, пока Брюссель не начнет учитывать обеспокоенность и желания Турции, наплыв беженцев к границам Греции не прекратится. Кто знает, сколько греческая сторона сможет удерживать их у границ?», — сказал Сиярто. Он подчеркнул, что бремя миллионов мигрантов лежит на плечах Турции и еще полтора миллиона беженцев из Сирии могут перейти на турецкую территорию в случае усугубления ситуации в Идлибе.

Конечно, трудно подозревать Будапешт в желании содействовать пропуску миллионов беженцев из Турции в ЕС – Венгрия относится к числу ярых противников такой политики Брюсселя. Очевидно, именно поэтому венграм хотелось бы, чтобы верхушка ЕС согласилась на условия Турции.

Кстати, на днях Турция провела переговоры по миграционному кризису со странами ЕС и Великобританией в режиме онлайн. Встреча лидеров Франции, Великобритании, Германии и Турции планировалась в Стамбуле, но из-за пандемии коронавируса ее формат пришлось изменить.

Официально сообщается, что в ходе видеоконференции Макрон, Меркель и Джонсон обсудили с Эрдоганом такие вопросы, как миграционный кризис, отношения между Турцией и Евросоюзом, а также ситуацию с распространением коронавируса.

Но стороны так и не пришли к всеобъемлющему решению проблемы кризиса мигрантов.

Президент Турции Эрдоган твердо стоит на своей позиции. Соблюдение соглашения по сдерживанию мигрантов Турция будет соблюдать только в том случае, если Европа возьмет на себя часть ответственности за урегулирование ситуации. Сейчас в Турции проживает уже 4,5 миллиона беженцев. К тому же открытые с конца февраля границы Турции пока не помогли им пересечь границу Евросоюза в районе Греции.

«Людей встретили слезоточивый газ и водометы, и в итоге более 10 тысяч из них сейчас сидят в палатках на полосе ничейной земли в несколько километров неподалеку от пограничного поста Пазаркуле. Анкара подталкивает их вперед. Но они не нужны Афинам»,- пишет французское издание Le Figaro.

Прошедший четырехсторонний видеосаммит подтолкнул к небольшой разрядке во взаимоотношениях Турции и Евросоюза — в частности, по вопросам гуманитарной помощи беженцам из Идлиба и соблюдения прекращения огня, сообщает Le Figaro. Однако теперь каждый будет ждать инициативы со стороны партнера.

Но, как там ни крути, если сейчас ничего не предпринимать, то еще и на фоне добавившихся панических настроений от коронавируса беженцы могут решиться на более отчаянные шаги, прорвать греческую границу и десятками, а то и сотнями тысяч начать проникновение на территорию ЕС. Силой выдворить их назад не позволят европейские законы – если для этого нет таких оснований как, например, новый договор с Турцией о сдерживании и содержании сирийских и нелегальных мигрантов на ее территории.

И о чем это все говорит? О том, что выхода всего два – либо Европа смиряется со своей участью и принимает всех (а это новая головная боль для Брюсселя в виде попыток заставить постсоциалистические страны разместить хотя бы часть из них у себя), либо обговаривает и подписывает новое миграционное соглашение с Анкарой.