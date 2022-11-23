Турция полна решимости увеличить объем торговли с Кубой до 200 миллионов долларов. Об этом, как передает «Анадолу«, сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«В этом направлении мы сначала оценили возможности для развития существующего сотрудничества в таких областях, как энергетика, туризм, строительство, сельское хозяйство, развитие , здоровье и охрана окружающей среды», — сказал он.

Президент Эрдоган и президент Кубы Мигель Марио Диас-Канель Бермудес провели в Президентском комплексе совместную пресс-конференцию после встреч один на один и подписания ряда соглашений.

В своем выступлении Эрдоган напомнил, что последний визит на уровне президента Кубы в Турцию состоялся во время правления революционного лидера Фиделя Кастро в 1996 году по случаю Саммита Хабитат, состоявшемся в Стамбуле. Президент отметил, что он был первым президентом Турции, посетившим с официальным визитом Кубу в 2015 году.

Президент Турции продолжил свое выступление следующими словами: «Визит президента Кубы Бермудеса имеет особое значение, поскольку он совпадает с 70-летием установления дипломатических отношений между странами. Я считаю, что этот исторический визит станет новым поворотным моментом в отношениях между Турцией и Кубой. Я хотел бы еще раз приветствовать президента и его делегацию в нашей стране».

Отметив, что стороны подтвердили решимость увеличить объем торговли между Турцией и Кубой до 200 миллионов долларов, Эрдоган добавил: «В этом направлении мы сначала оценили возможности для развития существующего сотрудничества в таких областях, как энергетика, туризм, строительство, сельское хозяйство, развития, здоровья и охрана окружающей среды.

Президент подчеркнул, что Turkish Airlines организует 3 рейса в неделю между Стамбулом и Гаваной. Тем самым авиакомпания вносит значительный вклад во все аспекты экономических, социальных и культурных отношений, особенно в туризме.

«Желаю, чтобы визит господина Диас-Канеля, решения, которые мы сегодня приняли и подписанные сегодня соглашения были полезными для обеих сторон». — сказал Эрдоган.