Turkish Airlines возобновляет международные авиарейсы

Турецкая авиакомпания Turkish Airlines (THY) с 18 июня возобновит полеты в Европу, сообщает Агентство Анадолу.

Как сообщили в пресс-службе THY, национальный авиаперевозчик планирует совершать прямые полеты в 16 городов в шести европейских странах: Германии, Швейцарии, Австрии, Нидерландах, Швеции и Дании.

Полеты будут осуществляться из 14 аэропортов Турции: Анталья, Анкара, Газиантеп, Адана, Диярбакыр, Орду/Гиресун, Элязыг, Самсун, Хатай, Кайсери, Трабзон, Измир, Конья, Бодрум-Даламан.

В Turkish Airlines напомнили, что международные полеты были приостановлены 28 марта в связи с пандемией коронавируса нового типа.

До пандемии авиакомпания совершала полеты в 127 стран мира.

С 18 июня Turkish Airlines восстановит полеты в Мюнхен, Берлин, Франкйурт-на-Майне, Штутгарт, Ганновер, Кёльн, Дюссельдорф, Гамбург, Цюрих, Женева и Базель (Швейцария), Вена и Зальцбург, Амстердам, Копенгаген и Стокгольм, пояснили в пресс-службе THY.