Трансанатолийский газопровод, который проходит из Азербайджана через Турцию к греческой границе, станет для Европы единственной альтернативой поврежденным газопроводам «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2», написала турецкая газета Türkiye.

«Турция станет лучшей возможностью для Европы, которая ищет множество альтернатив, чтобы преодолеть газовый кризис и пережить зиму без ущерба», — сказали в издании.

Отмечается, что по выгодным ценам газ Европа сможет получать только по этому трубопроводу. Существует еще вариант поставок сжиженного природного газа (СПГ) из США морским транспортом, а также топлива по трубопроводу из Норвегии. Первый вариант, уточнили в Türkiye, обойдется намного дороже, чем трубный газ.

В издании указали, что после аварийна трех нитках газопроводов системы «Северный поток», которые тянутся в Европу из России, поставки энергоресурса сократились на 89% относительно 2021 года. Некоторое количество российского топлива еще идет в Европу через трубопровод, проходящий в Турцию по Черному морю, а затем в Болгарию.