Турецкий суд приговорил Аднана Октара к 1075 годам тюрьмы

Суд Стамбула приговорил известногопроповедника Аднана Октара, известный под псевдонимом Харун Яхья и обвинявшегося по целому ряду статей, к 1075-летнему сроку тюремного заключению, передает телеканал NTV.

Октар был арестован в июле 2018 года и обвинялся в создании преступной организации, сексуальном насилии над детьми, сексуальных домогательствах, сексуальных связях с несовершеннолетними, похищении детей, изнасилованиях, шантаже, незаконном лишении людей свободы, военном и политическом шпионаже, мошенничестве посредством использования религиозных убеждений и чувств людей, нарушении неприкосновенности частной жизни, фальсификации документов и других преступлениях.