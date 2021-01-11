Турецкий суд приговорил Аднана Октара к 1075 годам тюрьмы

Суд Стамбула приговорил известногопроповедника Аднана Октара, известный под псевдонимом Харун Яхья и обвинявшегося по целому ряду статей, к 1075-летнему сроку тюремного заключению, передает телеканал NTV.
Октар был арестован в июле 2018 года и обвинялся в создании преступной организации, сексуальном насилии над детьми, сексуальных домогательствах, сексуальных связях с несовершеннолетними, похищении детей, изнасилованиях, шантаже, незаконном лишении людей свободы, военном и политическом шпионаже, мошенничестве посредством использования религиозных убеждений и чувств людей, нарушении неприкосновенности частной жизни, фальсификации документов и других преступлениях.
Вместе с Октаром по делу проходили 236 человек, которые получили различные тюремные сроки.(РИА Новости)
| 2021-01-11T15:44:28+04:00 11 января 2021, 17:15|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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