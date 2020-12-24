Турецкий лидер поздравил азербайджанского коллегу с днем рождения

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с днем рождения.
Об этом, по информации Агентства Анадолу, сообщили в Управлении по связям Администрации президента Турции.
В ходе телефонного разговора глава турецкого государства пожелал коллеге крепкого здоровья, долголетия, благоденствия и спокойствия семье главы государства и всему азербайджанскому народу.
Президент Турции поблагодарил Ильхама Алиева за исторический вклад в обеспечение мира и стабильности в регионе, а также в развитие отношений Анкары и Баку.
Эрдоган выразил уверенность в том, что братские узы и солидарность между Турцией и Азербайджаном будут и далее укрепляться.