Силовым структурам Турции передана партия БТР PARS IV на колесной формуле 6×6, сообщает Анадолу.

БТР PARS IV 6×6 разработаны специалистами компании FNSS в рамках контракта с Управлением оборонной промышленности при Администрации президента Турции с целью использования в спецоперациях.

Церемония передачи бронетехники с противоминной защитой состоялась в районе Гёльбаши в Анкаре.

Выступая перед собравшимися, глава Управления оборонпрома Исмаил Демир привлек внимание к богатому опыту и возможностям отечественных производителей бронетехники, что «вносит вклад в безопасность не только самой Турции, но и дружественных стран».

Демир напомнил об успешных проектах создания турецкого танка, бронемашин с противоминной и баллистической защитой и многих других инициативах в данной области. Он выразил гордость возможностями отечественного оборонпрома.

Гендиректор компании FNSS Наиль Курт в свою очередь рассказал о завершении испытаний БТР PARS IV, которые успешно преодолели 25 тыс. км по бездорожью.