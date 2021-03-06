Турецкие отели прогнозируют притока иностранных туристов к июню

Турецкие отели ждут притока иностранных туристов в июне, по сравнению с прошлым годом поток вырастет вдвое, сообщает газета Daily Sabah.

«Мы ждем притока иностранных туристов в июне – в частности, благодаря возрождению туризма из Великобритании, где 17 мая должны снять ограничения на международные поездки. Кроме того, очень важны такие рынки, как Россия, Украина и Германия. Туристы из этих стран поедут уже в мае», — цитирует издание заместителя главы Федерации отельеров Турции (TÜROFED) Бюлента Бюлбюлоглу.

По его словам, нынешний сезон будет «намного успешнее предыдущего» благодаря программе вакцинации. В ближайшее время в Турции планируют сделать прививки сотрудникам турсектора.

«Отельеры ждут двукратного увеличения потока по сравнению с прошлым годом: многие гостиницы, которые не смогли работать в прошлом сезоне, в этом году завершили подготовку и готовы открыться. Все ждут старта сезона», — отмечает газета.