Турецкая колонна бронетехники вошла в Идлиб

Колонна турецкой военной техники пересекла в воскресенье границу с Сирией и вошла на территорию провинции Идлиб. Об этом сообщил телеканал Sky News Arabia.

По данным арабского телеканала, в состав военной колонны входят танки, бронемашины и транспорт с боеприпасами. О том, сколько точно единиц техники насчитывается в колонне, пересекший турецко-сирийскую границу, неизвестно.

Практически одновременно с этой новостью телеканал Al Mayadeen сообщил, что боевики вооруженной сирийской оппозиции, находящиеся в провинциях Идлиб и Алеппо, начали перевозить свои семьи в район города Африн, расположенного на севере провинции Алеппо близ границы с Турцией.

Быстрое продвижение сирийской армии в южных районах провинции Идлиб вызвало недовольство Турции, которая оказывает поддержку боевикам, противостоящим правительственным войскам. Телеканал Al Arabiya ранее сообщил, что 195 единиц турецкой боевой техники, включая бронемашины и танки, а также грузовики с боеприпасами, пересекли 2 февраля границу с Сирией. В понедельник в провинцию Идлиб проследовала еще одна военная колонна.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу объяснил во вторник отправку военной помощи в Идлиб необходимостью укрепления 12 наблюдательных постов турецкой армии.(ТАСС)