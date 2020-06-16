Тунисские отельеры заявили о срыве туристического сезона в стране

Федерация отельеров Туниса заявила, что туристический сезон в стране можно считать провальным в связи с объявленными властями правилами для прибывающих в страну туристов, и правительству нужно или полностью закрыть границы, или пересмотреть эти меры.
«После ознакомления с объявленными 12 июня мерами, связанными с пересечением границы, Национальный совет Федерации объявляет: после этого нельзя говорить о туристическом сезоне в 2020 году», — говорится в заявлении, опубликованном в Facebook организации.
Так, критику федерации вызвал обязательный тест PCR для прибывающих в страну туристов, а также другие меры, касающиеся транспортировки и размещения гостей страны.