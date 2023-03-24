Томас Тухель возглавил «Баварию».

Бывший главный тренер «Майнца», «Боруссии» Дортмунд, «ПСЖ» и «Челси» сменил Юлиана Нагельсманна в мюнхенском клубе.

49-летний немецкий тренер подписал контракт с «Баварией» до 30 июня 2025 года.

Это решение было принято председателем правления клуба Оливером Каном и спортивным директором Хасаном Салихамиджичем и согласовано с президентом Гербертом Хайнером.

Первый матч во главе «Баварии» Тухель проведет 1 апреля – дома против «Боруссии» Дортмунд. В 1/4 финала Лиги чемпионов команда встретится с «Манчестер Сити».

За карьеру тренера Тухель выиграл 10 трофеев, в том числе Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, клубный чемпионат мира и чемпионат Франции. (sports.ru)