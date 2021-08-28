Власти США заявили, что в результате контролируемого взрыва американскими силами была уничтожена база «Eagle», последний аванпост ЦРУ за пределами кабульского аэропорта, пишет New York Times.

Сообщается, что это было сделано, чтобы любое оставленное оборудование или информация не попали в руки членов «Талибана». Отмечается, что эта операция была запланированной и никак не связана со взрывами в аэропорту 26 августа.

База «Eagle» появилась на территории бывшего кирпичного завода и использовалась на протяжении всего конфликта в Афганистане. Она превратился из небольшого форпоста в обширный центр, который использовался для обучения контртеррористических сил разведслужб Афганистана.