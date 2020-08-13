ЦИК Беларуси опубликовал результаты голосования

ЦИК Беларуси сообщил, что на прошедших президентских выборах за действующего главу государства Александра Лукашенко в Минске отдали свои голоса 64,49% избирателей, за его соперницу Светлану Тихановскую – 14,92%.

В четверг на сайте Центральной комиссии опубликована разбивка итогов голосования по всем регионам Беларуси.

Из таблицы следует, что в Минске Лукашенко поддержали 64,49% избирателей, в Могилевской области — 88,06%, в Минской — 79,23%, в Гродненской — 78,72%, в Гомельской — 85,38%, в Витебской — 83,64%, в Брестской — 81,78%.