ЦИК Беларуси опубликовал результаты голосования

ЦИК Беларуси сообщил, что на прошедших президентских выборах за действующего главу государства Александра Лукашенко в Минске отдали свои голоса 64,49% избирателей, за его соперницу Светлану Тихановскую – 14,92%.
В четверг на сайте Центральной комиссии опубликована разбивка итогов голосования по всем регионам Беларуси.
Из таблицы следует, что в Минске Лукашенко поддержали 64,49% избирателей, в Могилевской области — 88,06%, в Минской — 79,23%, в Гродненской — 78,72%, в Гомельской — 85,38%, в Витебской — 83,64%, в Брестской — 81,78%.
За Тихановскую в Минске отдели голоса 14,92% избирателей, в Могилевской области — 4,73%, в Минской — 11,81%, в Гродненской — 13,81%, в Гомельской — 5,98%, в Витебской — 9,18%, в Брестской — 10,33%.