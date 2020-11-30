Цифровизация маната может иметь позитивный взрывной эффект для экономики страны

Пандемия коронавируса ускорила процессы цифровизации в мировой экономике. Сложившиеся условия требуют новых решений и открывают новые возможности. Сейчас, как подчеркивают экономисты, существует большая необходимость в электронном платежном инструменте, благодаря которому расчеты будут более скоростными и без участия лишних посредников. Согласно исследованиям Всемирного Банка, около 20% из 66 Центральных банков (ЦБ) могут перейти на цифровую валюту в ближайшие шесть лет.

Вопрос о целесообразности выпуска цифрового рубля вскоре изучат и в соседней России. Цифровой рубль будет в обращении наряду с наличными и безналичными рублями.

ЦБ России будет выпускать новую валюту в форме уникального цифрового кода, хранящегося в специальном электронном кошельке.

В нашей стране также в последнее время все чаще поднимается вопрос о возможности и целесообразности внедрения цифрового маната.

Доктор экономических наук, профессор UNEC Эльшад Мамедов заявил #, что вопрос цифровизации валютного обращения на сегодняшний день актуален в мире в целом и в нашем регионе в частности.

«К этому необходимо подойти со всей ответственностью, и игнорировать потребность в такой валюте никак нельзя. Можно констатировать, что в валютной системе сформировался вызов, на который нужен адекватный ответ. Существует необходимость повышения эффективности валютного обращения, валютного контроля, и цифровизация валюты позволит с одной стороны значительно повысить прозрачность процессов, осуществляемых на валютном и в целом финансовом рынке. С другой стороны, это в значительной мере повысит эффективность и скорость обращения денег в экономике»,– говорит эксперт.

Кроме того, внедрение цифровизации на финансовом рынке позволит повысить последовательность в реализации непосредственных финансовых операций. По мнению Мамедова, цифровизация –это вынужденная, но также при умелом использовании эффективная система с точки зрения развития финансового рынка.

«Наряду с этим, мы также должны говорить о рисках, и они связаны по большей части с отсутствием контроля над политикой цифровизации, что может привести к весьма негативным последствиям. Потому я считаю, что вопросы эмиссии цифровых валют должны быть прерогативой исключительно государства в лице ЦБ страны, а не частных структур. В ином случае в экономике может быть хаос. В случае если ЦБ будет эффективно эмитировать цифровые деньги в том объеме и в той последовательности, которая необходима для устойчивого развития экономики, то цифровизация по соответствующим направлениям может иметь позитивный взрывной эффект для экономики нашей страны»,– заявил он.

Внедрение в Азербайджане цифровой государственной валюты ускорит бизнес процессы. Перспективы, как подчеркивает экономист, большие, но нужно расширять экономический рынок благодаря экономической интеграции в регионе с участием наших ближайших внешнеэкономических партнеров. Необходимо расширять рынок финансовых услуг и эмитировать цифровую валюту, которая будет иметь более широкий рынок обращения, говорит Мамедов.

В свою очередь экономист Натиг Джафарли отметил, что сейчас многие страны стремятся быть на рынке цифровых валют.

«Скорее всего, многие разработки будут иметь успех, если за ними будут стоять соответствующие государственные органы, в том числе ЦБ. Нам сначала надо посмотреть, будет ли удачным это новшество в других странах, в том числе в России. В Азербайджане нет больших финансовых институтов, рынка ценных бумаг, электронных бирж, которые могли бы торговать электронным манатом. Потому,– говорит экономист,– институционально наше государство к этому пока не готово, но надо изучить опыт других стран, учиться на их ошибках, перенять их позитивный опыт. Затем в республике надо будет создать институциональные органы, которые могли бы играть важную роль в процессе внедрения такой валюты».