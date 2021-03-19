Церемония вручения «Оскаров» пройдет очно

Церемония вручения премии «Оскар» в апреле пройдет в очном формате, участие через Zoom будет запрещено. Как передает РИА Новости, об этом пишет журнал Hollywood Reporter со ссылкой на письмо организаторов номинантам.

«Конечно, вашей первой мыслью будет — можно ли это сделать безопасно? Ответ: да, можно», — говорится в письме, текст которого публикует издание.

Организаторы сообщают, что на мероприятии будет действовать система, позволяющая получать своевременные результаты ПЦР-тестов на коронавирус.

«Вариантов для Zoom, чтобы в таком формате присутствовать на шоу, не предусмотрено», — отметили они.

Обладатели «Оскара» этого сезона, ставшего из-за пандемии самым продолжительным, будут объявлены 25 апреля в театре Dolby в Лос-Анджелесе.