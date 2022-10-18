Стоимость барреля североморской марки нефти Brent опустилась ниже $90. Об этом свидетельствуют данные торгов лондонской биржи ICE.

По состоянию на 19:00, сырьевые цены составили $89,02. При этом на пике стоимость барреля Brent превышала $92 и достигала отметки $92,55. Таким образом, с начала торгов 18 октября котировки упали на 2,8%.

На тенденцию повлияли несколько факторов. Среди ключевых причин — опасения трейдеров по поводу снижения сырьевого спроса в Китае, а также намерение властей США высвободить из резервов дополнительные объемы нефти, сообщает Reuters.

По словам аналитика UBS Джованни Стауново, план США высвободить из резервов от 10-15 млн баррелей также может сказаться на биржевых котировках нефти в краткосрочной перспективе. Рост мирового предложения может превысить уровень спроса, что не добавляет уверенности международным трейдерам.