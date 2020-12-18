Цены на нефть снизились

Цены на нефть снизились из-за сохранения высокой заболеваемости коронавирусом по миру. Об этом пишет «Интерфакс».

На лондонской бирже ICE Futures на 8.20 мск февральские фьючерсы Brent стоят $51,27 за баррель, что на $0,23 (0,45%) ниже прошлой сессии.

Фьючерсы на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели до $48,2 за баррель, что на $0,16 (0,33%) ниже уровня предыдущих торгов.

В то же время нефтяной рынок завершает в плюсе уже седьмую неделю из-за ожиданий того, что США примут новые стимулирующие меры, которые поддержат спрос на нефть.