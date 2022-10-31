Мировые цены на нефть в понедельник утром снижаются, следует из данных торгов. Рынки реагируют на новые коронавирусные ограничения в Китае, передает Прайм.

По состоянию на 8.52 цена январских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,91%, до 92,92 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI — на 0,77%, до 87,22 доллара.

В понедельник утром на рынки вернулись опасения по поводу снижения спроса на «черное золото» на фоне коронавирусной ситуации в Китае.

Так, в городе Ухань в центральной части Китая из-за выявления новых случаев коронавирусной инфекции с 26 по 30 октября был введен карантин. Коронавирусные ограничения в Китае негативно влияют на нефтяные котировки, так как способствуют замедлению экономики и снижению спроса на топливо.