Цены на нефть марки Brent выросли до 43,55 доллара за баррель

Инвесторы с оптимизмом отыгрывают новости с прошедшего заседания ОПЕК+, видя перспективы восстановления мирового спроса на «черное золото». Так, они обратили внимание на то, что по итогам первого месяца второй фазы сделки ОПЕК+ альянс сохранил высокую приверженность сделке. Общее выполнение обязательств странами составило 101%, и конкретно Россией — 98%. А если учитывать Мексику, которая остается в альянсе, но в сокращении добычи не участвует, общий показатель составил 102%, так как в стране продолжает снижаться производство нефти.(РИА Новости)