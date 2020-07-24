Цены на нефть марки Brent выросли до 43,46 доллара за баррель

Мировые цены на нефть в пятницу утром растут из-за более дешевого доллара, что поддерживает спрос на сырьевые товары, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.05 мск цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,35% — до 43,46 доллара за баррель, сентябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 0,15% — до 41,13 доллара за баррель.

Ослабление доллара поддерживает стоимость сырьевых товаров, в том числе и нефти. Более дешевый доллар делает нефть дешевле для инвесторов, владеющих другой валютой.(РИА Новости)