Цены на нефть марки Brent выросли до 43,46 доллара за баррель

Мировые цены на нефть в пятницу утром растут из-за более дешевого доллара, что поддерживает спрос на сырьевые товары, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.05 мск цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,35% — до 43,46 доллара за баррель, сентябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 0,15% — до 41,13 доллара за баррель.
Ослабление доллара поддерживает стоимость сырьевых товаров, в том числе и нефти. Более дешевый доллар делает нефть дешевле для инвесторов, владеющих другой валютой.(РИА Новости)
| 2020-07-24T09:51:21+04:00 24 июля 2020, 11:15|12345 (Пока оценок нет)
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