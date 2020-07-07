Цены на нефть марки Brent снизились до 42,92 доллара за баррель

Цены на нефть во вторник утром коррекционно снижаются после роста в ходе торгов понедельника, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.42 мск цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 0,42% — до 42,92 доллара за баррель. Августовские фьючерсы на нефть марки WTI дешевели на 0,37% — до 40,48 доллара за баррель.
Рынок нефти по-прежнему остается очень волатильным. С одной стороны, на инвесторов оказывает существенное влияние опасение за спрос, восстановление которого находится под угрозой по мере роста числа заболевших новым коронавирусом.
«В США низкая популярность летних поездок на автомобиле сдерживает спрос на бензин, а повторное введение ограничений является серьезным препятствием», — приводит агентство Рейтер мнение аналитиков ANZ.
По данным университета Джонса Хопкинса, в США зарегистрировано уже почти 2,9 миллиона случаев коронавируса, более 130 тысяч человек скончались.(РИА Новости)