Цены на нефть марки Brent опустились до 42,02 доллара за баррель

Несмотря на то, что многие аналитики ожидают оживления экономики и спроса на топливо после пандемии, рекордное ежедневное увеличение числа заражений коронавирусом в США, крупнейшем потребителе нефти в мире, вызывает обеспокоенность по поводу темпов восстановления.

По данным агентства, в четверг в США было зарегистрировано около 56 тысяч новых случаев COVID-19. В среду же количество случаев в стране превысило 60 тысяч, что стало самым большим ежедневным приростом среди стран с начала пандемии.(РИА Новости)