Цены фьючерсов на газ на бирже ICE по итогам торгов среды выросли на 1,3%, до 1095 долларов за тысячу кубометров, при этом в ходе торгов стоимость подскакивала до 1136 долларов.

Как передает РИА Новости, об этом свидетельствуют данные площадки ICE Futures.

На открытии торговой сессии стоимость январских фьючерсов на газ по индексу голландского TTF на площадке ICE Futures составляла 1071 доллар. В ходе торгов стоимость газа в течение большей части торгов стабильно росла на 1-3%, вечером же подскочила до 5%. Максимальная цена газа достигала 1136 долларов, а минимальная – 1068 долларов, к закрытию цена составила 1095 доллара, что на 1,3% выше расчетной цены вторника — 1080,9 доллара.