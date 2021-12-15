Стоимость газа на форвардном рынке продолжает расти. Средняя цена январских фьючерсов в прошлом месяце составила 960 долларов, а сейчас же, по расчётам РИА Новости, аналогичный показатель вырос почти до 1190 долларов. Средняя цена на споте в ноябре почти дошла до 950 долларов, а сейчас аналогичный показатель приблизился к рекордной отметке в 1130 долларов. По итогам прошлой недели цены на ICE Futures и Spot TTF закрепились на уровне выше 1200 долларов за тысячу кубометров.