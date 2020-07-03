Центры DOST будут работать и в дни особого карантинного режима

До 20 июля центры DOST продолжат работу в особом режиме.
Как сообщили АПА в агентстве DOST, в связи с продлением особого карантинного режима с 5 июля до 20 июля на основании постановления Оперативного штаба при Кабинете министров, в ближайшие 2 недели в центрах DOST прием граждан будет ограничен.
Обращения граждан будут рассматриваться только по электронной почте и колл-центру 142.
Прием граждан на местах будет приостановлен. Центры DOST и колл-центр 142 не будут работать в субботу и воскресенье.
Граждане смогут получить ответ на свои обращения посредством следующих электронных адресов:
Бакинский центр DOST №1
Обращения в связи с пенсиями: [email protected]
Обращения в связи с пособиями: [email protected]
Обращения в связи с пенсиями: [email protected]
Обращения в связи с занятостью: [email protected]
Обращения в связи с общими вопросами: [email protected]
Бакинский центр DOST №2
Обращения в связи с пенсиями: [email protected]
Обращения в связи с пособиями: [email protected]
Обращения в связи с пенсиями: [email protected]
Обращения в связи с занятостью: [email protected]
Обращения в связи с общими вопросами: [email protected]
Бакинский центр DOST №3
Обращения в связи с пенсиями: [email protected]
Обращения в связи с пособиями: [email protected]
Обращения в связи с пенсиями: [email protected]
Обращения в связи с занятостью: [email protected]
Обращения в связи с общими вопросами: [email protected]