Центры DOST будут работать и в дни особого карантинного режима

До 20 июля центры DOST продолжат работу в особом режиме.

Как сообщили АПА в агентстве DOST, в связи с продлением особого карантинного режима с 5 июля до 20 июля на основании постановления Оперативного штаба при Кабинете министров, в ближайшие 2 недели в центрах DOST прием граждан будет ограничен.

Обращения граждан будут рассматриваться только по электронной почте и колл-центру 142.

Прием граждан на местах будет приостановлен. Центры DOST и колл-центр 142 не будут работать в субботу и воскресенье.

Граждане смогут получить ответ на свои обращения посредством следующих электронных адресов:

Бакинский центр DOST №1

Обращения в связи с пенсиями: [email protected]

Обращения в связи с пособиями: [email protected]

Обращения в связи с пенсиями: [email protected]

Обращения в связи с занятостью: [email protected]

Обращения в связи с общими вопросами: [email protected]

Бакинский центр DOST №2

Обращения в связи с пенсиями: [email protected]

Обращения в связи с пособиями: [email protected]

Обращения в связи с пенсиями: [email protected]

Обращения в связи с занятостью: [email protected]

Обращения в связи с общими вопросами: [email protected]

Бакинский центр DOST №3

Обращения в связи с пенсиями: [email protected]

Обращения в связи с пособиями: [email protected]

Обращения в связи с пенсиями: [email protected]

Обращения в связи с занятостью: [email protected]

Обращения в связи с общими вопросами: [email protected]