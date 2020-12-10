Центробанк обещает посодействовать удешевлению банковских кредитов

Глава Центробанка Эльман Рустамов выступил с заявлением о чрезмерно высоких процентах по кредитам местных банков. «Сформировавшиеся ныне кредитные проценты банков высокие, но на то имеются серьезные, объективные причины», — сообщил он на заседании парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Набившая оскомину проблема высоких банковских ставок по кредитам вновь на повестке обсуждений с подачи главного банкира страны. Рустамов не только озвучил проблему, но назвал истоки причин сложившейся ситуации, обусловленной высокими рисками кредитно-финансовых организаций. «Эти проценты являются ресурсами банков, — пояснил он. — Мы должны снизить риски для банковского сектора. В этом направлении нам предстоит много работать. Мы хотим, чтобы кредитные проценты были в однозначных цифрах».

Как выяснилось из речи главного банкира страны, за высокими процентами проглядывают «очень серьезные объективные реалии». Рустамов напомнил, что проценты являются источником доходов банков, заметив при этом, что прибыли по ним имеют непосредственную связь с факторами риска, которые подстерегают финансовые структуры. А значит, путь к невысоким процентам лежит через устранение всевозможных опасностей.

Вслед за главой Центробанка местные аналитики признают, что одна из главных проблем азербайджанской экономики — это высокие процентные ставки по кредитам. Фактически банки перекладывают большую часть рисков на плечи своих клиентов. Решить проблему в ряде случаев предлагают, увеличив участие государства в банковском секторе, где должна быть сформирована конкурентная среда. В условиях такого соперничества коммерческие банки будут вынуждены снижать процентные ставки, чтобы оставаться в отдельных сегментах рынка. Поскольку сложно назвать нормальным, если банк приобретает кредитный ресурс по 8% и предлагает потребителю по 16%.

По убеждению профессора экономики Эльшада Мамедова, процентные ставки по кредитам на уровне 15% приводят к тому, что банковские кредиты фактически недоступны для предприятий реального сектора отечественной экономики. В этой связи ученый указал на существующую в кредитно-финансовом секторе страны проблему, упирающуюся в дефектный менеджмент и регулирование, что приводит к зашкаливающим за уровень рентабельности процентным ставкам по кредитам. Он также заметил, что решение упомянутого вопроса находится в плоскости первостепенных проблем с точки зрения управления макроэкономическими процессами.

Касаясь готовности Центробанка добиться однозначных процентных ставок по банковским кредитам, профессор отметил, что банковская маржа по кредитованию реального сектора не должна превышать 1-2%, поскольку тогда ставки по кредитам для предприятий реального сектора будут на уровне 6%. В этом конкретном направлении требуется последовательная политика регулятора, считает он. Вместе с тем, считает Мамедов, необходимо дифференцировать процентную политику по отдельным секторам экономики, коррелируя ее с уровнем рентабельности в каждом отдельно взятом секторе экономики.

К вопросу о высоких рисках, председатель Общества международных экономических исследований Ekonomiks профессор Фикрет Юсифов сказал #, что потребительские кредиты лишены гарантии их безусловной выплаты. С этой точки зрения, высокие проценты банков в этом сегменте вызваны в том числе необеспеченностью таких долгов и возросшим уровнем рисков в период пандемии. Ведь если посмотреть на статистику, именно потребительские необеспеченные кредиты попадают в разряд токсичных банковских активов. Экономическое будущее страны не имеет иной альтернативы. Что же касается финансирования реального сектора экономики, Юсифов считает, что для этой цели требуется специальная государственная программа, призванная подстегнуть соответствующие темпы развития реальной экономики. При этом возможности реализации системных мер упираются в гарантированное финансирование государственной программы на уровне 20% валютных резервов, или 10 млрд долларов, которые пойдут, главным образом, на создание сотен малых и средних предприятий во всех регионах страны. «Конечно же, стоящие перед экономикой задачи нуждаются в привлечении частных коммерческих банков, — заметил Юсифов. – Однако баки не кредитуют экономику, и эта проблема требует решения».

Опрошенные нами экономисты сходятся во мнении, что без банковского финансирования сложно гарантировать эффективность текущих и будущих государственных проектов. А потому стоящая на повестке задача удешевления кредитов по линии частных финансовых структур особенно актуальна.