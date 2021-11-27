Центр имени Гамалеи начинает клинические исследования вакцины против коронавируса в виде спрея для носа. Об этом сообщил директор центра Александр Гинцбург в интервью в программе «Вести в субботу» на телеканале «Россия + 1».

Он отметил, что после назальной вакцины человек перестает быть распространителем вируса. По словам Гинцбурга, после иммунизации данным препаратом на слизистой оболочке образуются секреторные антитела.

«Это антитела, которые будут секретироваться <…>, как секретируется та жидкость, которая в народе называется выделениями из носа. Вот в этих выделениях из носа будет содержаться большое количество антител», — отметил директор центра, добавив, что данные антитела будут взаимодействовать и нейтрализовывать вирус, который человек вдыхает вместе с воздухом.

Ученый также рассказал, что назальная вводится шприцем, на который вместо иголки надевается специальная насадка, внутри которой находится фильтр с маленькими отверстиями.

«И когда эта насадочка вставляется в ноздрю, потом пациент сам, или с помощью медсестры нажимает резко на шприц и вдыхает тот аэрозоль, который образуется», — пояснил он.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин испытал назальную вакцину. Препарат главе государства ввели на следующий день после ревакцинации «Спутником Лайт». Никаких побочных эффектов у президента не было (aif.ru)