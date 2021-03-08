Цена нефти марки Brent превысила $71 за баррель

Нефть марки Brent торгуется выше $71 за баррель. Данные торгов показывают рост цены на эту марку нефти до $71,15 за баррель, передает РИА «Новости».

Ранее цена нефти марки Brent впервые с 8 января 2020 года выросла до отметки $70 за баррель.

До этого страны ОПЕК+ отказались увеличивать добычу нефти в апреле на 500 тыс. баррелей в сутки. Собственные добровольные ограничения в миллион баррелей на месяц продлила и Саудовская Аравия. Исключительные права — у России и Казахстана. Страны могут нарастить добычу с апреля.

 

| 2021-03-08T10:36:33+04:00 8 марта 2021, 11:41|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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