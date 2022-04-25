Падение мировых цен на нефть ускорялось в понедельник днем до 5%, баррель Brent опускался до 100,79 доллара, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.52 цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent падает на 4,47% — до 101,4 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI — на 4,59%, до 97,39 доллара. Минутами ранее нефть обеих марок дешевела примерно на 5%.

В понедельник днем цены на нефть ускорили падение на фоне ряда факторов. Так, в субботу власти Пекина предупредили о возможном ухудшении эпидемиологической обстановки, что привело к опасениям по поводу введения новых социально-экономических запретов, ведущих к снижению спроса на «черное золото» в Китае — крупнейшем импортёре нефти.