Цена нефти Brent превысила $64 впервые с января 2020 года

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2021 года на лондонской бирже ICE поднялась на 1,12% — до $64,06 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 11:02 мск.

В последний раз стоимость барреля Brent превышала $64 в январе 2020 года.

К 12:13 нефть Brent замедлила рост до 0,79% и торговалась на уровне $63,85 за баррель. В то же время нефть WTI дорожала на 0,61%, до $60,45 за баррель.

Как отмечает агентство Bloomberg со ссылкой на трейдеров и представителей нефтедобывающей промышленности, рост цены происходит на фоне снижения добычи в США из-за сильных морозов. По их данным, добыча нефти в Соединенных Штатах снизилась примерно на 3,5 млн баррелей в сутки, что составляет около трети от общего объема.