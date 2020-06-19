Цена нефти Brent превысила $42 за баррель

Стоимость августовского фьючерса на нефть Brent на лондонской бирже ICE выросла на 1,3%, свидетельствуют данные торгов.

По данным, на 6.00 мск, цена нефти составила $42,05 за баррель. Ранее стоимость нефти этого сорта превышала эту отметку 8 июня.

Ранее глава министерства энергетики России Алексей Новак рассказал о «комфортной цене» на нефть в России. По его мнению, сбалансированной является цена в $50 за баррель, которая продлится до 2035 года.

«В прогнозных показателях мы считали для нас комфортной ценой до 2035 года в среднем $50 (за баррель. — примечание «Газеты.Ru»)», — сказал Новак.(Газета.Ru)