Стоимость октябрьских фьючерсов нефти марки Brent достигла отметки $104 за баррель впервые с начала августа, на лондонской бирже ICE сырьевые котировки выросли на 3,3%.

Пиковые значения котировок пришлись на дневное время 29 августа — тогда сырьевые показатели подскочили до отметки $104,25. Однако ближе к вечеру тенденция ослабла, цена барреля Brent снизилась до $103,66.

В середине августа стоимость барреля североморской нефти на лондонской бирже ICE опустилась ниже $92 впервые с 18 февраля 2022 года. (Газета.Ру)