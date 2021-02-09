Цена на нефть превысила годовой рекорд

Цена на нефть Brent пробила отметку $60, с которой начинала падение после начала пандемии. Таким образом, котировки «черного золота» вернулись к доковидному уровню.

На общем фоне роста нефтяных индексов цена на сырую нефть марки Azeri LT CIF, поставляемую Азербайджаном на мировой рынок, повысилась на 0,6 доллара США или на 0,99%. Стоимость барреля нашей нефти Azeri Light составила 61,11 долларов США.

По мнению аналитиков, фундаментальная причина восходящих цен — снижение уровня запасов, накопившихся весной-летом минувшего года, прежде всего — благодаря сделке ОПЕК+ о снижении добычи. На прошлой неделе ОПЕК отчиталась, что с момента апрельской сделки картель недопоставил на рынок 2,1 млрд. баррелей нефти. Сдерживают добычу и американские нефтекомпании — по данным американского минэнерго, нынешний уровень на 17% ниже допандемийного.

Вторая, менее материальная причина роста — расчет на то, что идущая по всему миру вакцинация не допустит введения новых карантинов, которые бьют по мировому потреблению. Но в этом отношении риск представляют новые штаммы COVID-19, которые (хотя это пока доподлинно неизвестно) могут оказаться более устойчивыми к вакцинам, предупреждают аналитики. В частности, отмечается, что мировые цены на нефть растут на оптимизме вокруг восстановления рынка.

Улучшение перспектив спроса на «черное золото» по мере развертывания вакцин от коронавируса по всему миру с начала недели подталкивает цены на нефть к новым максимумам. Все больше стран утверждают вакцины разных компаний для использования. Участники торгов надеются, что снижение темпов заболеваемости COVID и снятие карантинных ограничений вернут спрос на нефть на уровень до пандемии. То обстоятельство, что страны ОПЕК + выполнили свои обязательства, а Саудовская Аравия сократила добычу больше, чем ожидалось, сократив поставки нефти – все это улучшило баланс на рынке и способствует росту цен, сказал «Зеркало» депутат ММ Вугар Байрамов.

«Начало вакцинации вселило надежду на лучший исход в борьбе с пандемией, что в целом повысило интерес инвесторов к нефтяному рынку, — заметил он. – В то же время локализация пандемии может привести к оживлению реального сектора и увеличению спроса на нефть. Последний пакет поддержки в США также укрепил прогнозы восстановления экономики США, крупнейшего в мире потребителя нефти. И это также повлияло на рынок нефти».

Азербайджан, экспортирующий 688 800 баррелей нефти в сутки, безусловно, заинтересован в восхождении нефтяных котировок, считает парламентарий. Если же учесть, что балансирующая цена нефти в бюджете нашей страны составила в текущем году 40 долларов, при более высокой среднегодовой цене на нефть поступления в Государственный нефтяной фонд увеличатся, начнут расти валютные резервы. С этой точки зрения, наметившиеся на рынке нефти тенденции желательны для нефтедобывающих стран. Но даже соглашение ОПЕК + не может перевесить фактор пандемии в прогнозах о перспективах нефти в текущем году, уверен он.

Похожее мнение высказал в беседе с нами профессор экономики Фикрет Юсифов. По его свидетельству, медицинский фактор в формировании цены нефти стал определяющим с начала пандемии коронавируса. «Иными словами, перспективы нефтяного рынка зависят от того, как поведет себя мировая статистика заболеваемости, будут ли вновь приняты ковидные ограничения. С этой точки зрения, — говорит он, – фактор пандемии остается решающим, что в целом затрудняет прогнозы по нефтяному рынку и цене барреля в среднесрочной перспективе».

При текущей изменчивости котировок сложно прогнозировать поведение нефти в наступающем году, впрочем, как и оценивать обоснованность заложенной в госбюджете цены барреля, считает ученый. Пандемия привела к рекордному падению индексов нефти в минувшем году, но под занавес прошлого года цены пошли вверх, даже превысив накануне планку в 60 долларов. Однако сложно прогнозировать дальнейший ход событий, считает Юсифов, поскольку неизвестно, как поведет себя пандемия, будут ли новые штаммы, и какие еще сюрпризы преподнесет нам вирус.

Напомним, что самая низкая цена на нефть Azeri LT CIF была зафиксирована 21 апреля 2020 года (15,81 доллара США), а максимальная — в июле 2008 года (149,66 доллара США).