Цена на нефть марки WTI выросла до 13,68 доллара за баррель

Мировые цены на нефть в среду утром растут, WTI дорожает на почти 11%, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.37 мск июньские фьючерсы на нефть марки WTI дорожали на 10,86%, до 13,68 доллара за баррель. Цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 2,22% — до 23,25 доллара за баррель, июньских фьючерсов на Brent — на 4,25% — до 21,33 доллара за баррель.