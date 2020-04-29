Цена на нефть марки WTI выросла до 13,68 доллара за баррель

Мировые цены на нефть в среду утром растут, WTI дорожает на почти 11%, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.37 мск июньские фьючерсы на нефть марки WTI дорожали на 10,86%, до 13,68 доллара за баррель. Цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 2,22% — до 23,25 доллара за баррель, июньских фьючерсов на Brent — на 4,25% — до 21,33 доллара за баррель.
На мировом рынке нефти сохраняется высокая волатильность. Во вторник утром падение цен на нефть достигало 5-20% на фоне опасений за избыток предложения и рост запасов сырья.(РИА Новости)
| 2020-04-29T10:24:55+00:00 29 апреля 2020, 10:47|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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