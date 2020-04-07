Цена на нефть марки Brent поднялась выше $34 за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent выросла на 3,24% на лондонской бирже ICE, свидетельствуют данные CNBC.

По состоянию на 04.48 мск, цена нефти составила $34.12 за баррель.

В свою очередь, стоимость фьючерса нефти WTI прибавила 4,1% и достигла отметки $27,15 за баррель.

Колебания на рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года. После провала сделки цены на нефть упали на 30%.(ТАСС)

| 2020-04-07T08:04:02+00:00 7 апреля 2020, 11:03|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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