Цена на нефть марки Brent поднялась выше $34 за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent выросла на 3,24% на лондонской бирже ICE, свидетельствуют данные CNBC.
По состоянию на 04.48 мск, цена нефти составила $34.12 за баррель.
В свою очередь, стоимость фьючерса нефти WTI прибавила 4,1% и достигла отметки $27,15 за баррель.
Колебания на рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года. После провала сделки цены на нефть упали на 30%.(ТАСС)