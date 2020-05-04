Цена на нефть Brent установилась около $27 за баррель

Нефть марки Brent подорожала, и цена на нее установилась около $27 за баррель, пишет РИА «Новости» со ссылкой на данные торгов.

Отмечается, что цена на июльские фьючерсы Brent поднималась до $27,20 за баррель.

Нефть марки WTI тоже подорожала на 1,92% до $20,16 за баррель.

Колебания на рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года. После провала сделки цены на нефть упали на 30%. 12 апреля министры экономики ОПЕК+ пришли к соглашению по сокращению нефтедобычи в мае-июне 2020 года на 9,7 млн баррелей в сутки.