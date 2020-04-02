Цена на Brent поднялась на 6%

Стоимость североморской нефтяной смеси марки Brent поднялась более чем на 6%. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Так, цена Brent по состоянию на 6.14 мск увеличилась на 6,02%, до $26,23 за баррель.

Кроме того, на 4,87% выросла стоимость нефти марки WTI — до $21,30 за баррель.

Колебания на рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года. После провала сделки цены на нефть упали на 30%.(Газета.Ru)

| 2020-04-02T10:44:52+00:00 2 апреля 2020, 11:49|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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