Цена на Brent поднялась на 6%

Стоимость североморской нефтяной смеси марки Brent поднялась более чем на 6%. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Так, цена Brent по состоянию на 6.14 мск увеличилась на 6,02%, до $26,23 за баррель.
Кроме того, на 4,87% выросла стоимость нефти марки WTI — до $21,30 за баррель.
Колебания на рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года. После провала сделки цены на нефть упали на 30%.(Газета.Ru)