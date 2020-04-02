Цена на Brent поднялась на 6%

Стоимость североморской нефтяной смеси марки Brent поднялась более чем на 6%. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Так, цена Brent по состоянию на 6.14 мск увеличилась на 6,02%, до $26,23 за баррель.

Кроме того, на 4,87% выросла стоимость нефти марки WTI — до $21,30 за баррель.