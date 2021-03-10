Цена на азербайджанскую нефть превышает $68 за баррель

Цена азербайджанской легкой нефти, добываемой на блоке месторождений Азери – Чираг – Гюнешли (АЧГ) на базе CIF в итальянском порту Аугуста, девятого марта составила 68,04 доллара за баррель, что на 1,34 доллара меньше предыдущего показателя, сообщает в среду Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена Azeri Light составила 67,26 доллара за баррель, что на 1,34 доллара меньше предыдущего показателя. Азербайджан добывает Azeri Light с 1997 года и экспортирует по трубопроводам Баку – Тбилиси – Джейхан и Баку – Супса, а также по железной дороге – в грузинский порт Батуми.

Азербайджан также реализует нефть сорта URALS из российского черноморского порта Новороссийск, доставляя сырье по трубопроводу Баку – Новороссийск. Цена URALS с отгрузкой из порта составила 64,8 доллара за баррель, что на 1,3 доллара меньше предыдущего показателя.

Стоимость барреля нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, девятого марта составила 67,26 доллара, что на 1,48 доллара меньше предыдущего показателя.

Официальный курс на 10 марта составляет 1,7 AZN/USD.