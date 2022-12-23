Цена газа в Европе в ходе сегодняшних торгов опустилась ниже $920 за 1 тыс. куб. м впервые с 25 октября, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Общее снижение цены с начала дня составляет около 8%.

Стоимость январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снизилась до $919,6 за 1 тыс. куб. м, или €83,9 за МВт·ч.

Цена газа снижается сразу по нескольким причинам. Во-первых, температура на этой неделе в большинстве стран Европы выше климатических показателей, что привело к снижению отбора газа из хранилищ.

Кроме того, несмотря на рекордные темпы отбора прошлой недели, уровень заполненности европейских подземных хранилищ газа остается очень высоким для этого периода времени. Сейчас они заполнены на 83,02% (на 10,51 процентного пункта выше, чем в среднем на эту дату за последние пять лет), в них находится 89,85 млрд куб. м газа.