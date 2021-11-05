Стоимость фьючерсов на газ в Европе к закрытию торгов снизилась почти на 5% к расчетной цене среды, до 865,2 доллара США (752,4 евро) за тысячу кубометров.

Как передает ТАСС, об этом свидетельствуют данные на ICE Futures.

Стоимость декабрьских фьючерсов на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, на открытии торгов составила 935,6 доллара США (806,5 евро) за тысячу кубометров, в течение дня опускалась до минимальных 849 долларов США (738,3 евро), а к закрытию торгов составила 865,2 доллара США (752,4 евро), что с учетом курсовой разницы на 4,9% ниже расчетной цены среды.