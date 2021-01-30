Цена биткоина перешла к снижению после резкого роста

Биткоин в ходе торгов падает на 1,48%, достигая отметки в 33 753 доллара, свидетельствуют данные торгов, пишет ТАСС.

Курс биткоина в пятницу резко взлетел, набрав в течение одного часа 5 тыс. и достигнув отметки 37 299 долларов. Как сообщил телеканал CNBS, это произошло после того, как глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск добавил хештег этой криптовалюты в свою учетную запись в Twitter.

Согласно данным портала CoinDesk, биткоин в ходе торговой сессии рос на 11,09%, в пике достигая отметки в 37 204 доллара. Телеканал обуславливает внимание к записям в Twitter и заявлениям Маска спекуляциями на тему о том, собирается ли глава Tesla вкладываться в криптовалюту и включать ее в активы производителя электрокаров.