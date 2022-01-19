Центробанки Турции и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) заключили соглашение о валютном свопе на три года. Об этом говорится в опубликованном в среду на сайте ЦБ Турции заявлении.

Общий объем своповых сделок на три года составит порядка $4,7 млрд в национальных валютах. То есть 64 млрд лир, или 18 млрд дирхамов. Целью таких договоренностей является продвижение двусторонней торговли и инвестиционных программ с расчетами в национальных валютах. По истечении трехлетнего срока соглашение может быть продлено.

В августе прошлого года Анкара подписала соглашение о валютном свопе с Республикой Корея на общий объем сделок в размере $2 млрд. В настоящее время у ЦБ Турции заключены подобные сделки с Китаем (объем $6 млрд), Катаром ($15 млрд).