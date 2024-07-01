Ну что же, наши самые худшие прогнозы относительно повышения цен на топливо в Азербайджане, к сожалению, нашли свое подтверждение. Несколько дней назад ряд местных СМИ анонсировал рост цен на бензин AИ-92 и дизель. И хотя официального подтверждения этой информации не было, мы предположили, исходя из многолетнего опыта, что повышения цен не избежать (https://zerkalo.az/molla-nasreddin-mog-zanyat-mesto-v-nashem-pravitelstve/).

Мы искренне надеялись, что наши предположения ошибочны, и Тарифный совет (ТС), наконец-то, преподнесет нам «сюрприз» без кавычек, решительно опровергнув данную новость. Увы, минувшим вечером все надежды были разрушены.

Так, ТС распространил сообщение, согласно которому, в Азербайджане скорректированы цены на топливо, произведенное по экологическому стандарту Евро-5.

Как и ожидалось, ТС довольно четко и как можно более запутанно и витиевато экономически обосновал эти необходимые меры.

«Со стороны соответствующих международных организаций и общественности усиливаются призывы к защите окружающей среды, сокращению выбросов на транспорте и продвижению более чистых видов транспорта.

В Азербайджане с целью доведения качества топлива до высоких стандартов, улучшения экологической среды проводятся работы по реконструкции и модернизации нефтеперерабатывающей промышленности, увеличиваются инвестиционные затраты в этой сфере.

Рост себестоимости дизельного топлива и бензина АИ-92, произведенных в нашей стране в полном соответствии со стандартом Евро-5, обусловливает необходимость повышения отпускных цен на эту продукцию.

Розничная цена автомобильного бензина марки АИ-92 скорректирована на 10 гяпиков за 1 литр и установлена на уровне 1,10 маната, розничная цена дизельного топлива установлена на 20 гяпиков за 1 литр и установлена на 1 манат», — отмечается в сообщении.

Основной упор в вопросе обоснования был сделан на экологический ущерб от использования дизельного топлива, и, конечно же, на модную тему электромобилей. Мы не станем приводить весь текст полностью, так как для простого обывателя (порой, не только для него) все это «филькина грамота».

А вот одно предложение в распространенном сообщении не только понятно, но и до боли знакомо всем. «Даже после изменения тарифов, розничные цены на автомобильный бензин марки АИ-92 и дизельное топливо не так высоки, как в большинстве стран», — говорится в документе.

Ну как же мы соскучились по сравнению наших цен с ценами в других странах. «Отцом» этой фразы можно считать бывшего начальника Бакинского метрополитена Таги Ахмедова, который после каждого, пусть и незначительного повышения стоимости проезда в его «подземном царстве», любил проводить параллель с другими странами. При этом, естественно, о сравнительном анализе заработной платы речь не шла. Зачем людям настроение портить.

Вполне понятно, что за повышением цен на топливо, на первоначальном этапе поднялась стоимость за проезд в автобусах и на метро. С сегодняшнего дня пассажирам придется платить за удовольствие добираться до работы или домой не 40 гяпиков, а 50.

Как бы то ни было, наши оправдавшиеся прогнозы отнюдь не радуют. Уж лучше бы мы ошиблись. Зато не сбылись оптимистичные прогнозы азербайджанских экспертов.

Так, в беседе с # депутат Милли Меджлиса Вахид Ахмедов заявил, что тарифы на бензин и дизель не повысятся до нового года. Такого же мнения придерживался экономист Натиг Джафарли.

По его словам, перед парламентскими выборами правительство не пойдет на такой непопулярный шаг. Кроме прочего, пока еще нет никаких экономических оснований для повышения тарифов на автомобильное топливо.

А вот Тарифный совет не стал дожидаться Нового года, не побоялся непопулярного шага, и принял решение во благо народа. При этом, простой обыватель не понимает, что данный шаг был обусловлен не только экономическим фактором, но и имеет большое политическое значение.

Объясню почему. Неделю назад американский бизнес-журнал CEOWORLD Magazine опубликовал рейтинг стран по валовой среднемесячной заработной плате, где Азербайджану было уделено довольно скромное место.

Заокеанские буржуи, следуя правилу двойных стандартов, решили, что азербайджанцы зарабатывают меньше, чем армяне. Американцы, изнывающие от зависти к стремительному экономическому росту, решили перевести вопрос в политическую плоскость. Мол, средняя месячная зарплата в Армении составляет 541 доллар, а в Азербайджане – 494 доллара.

Действительно, как в Азербайджане с богатыми природными ресурсами зарплата может быть меньше, чем в «стране камней», где из богатств только армянский бренди, абрикос и прочая мелочь? Ну, явно же, предвзятый подход.

И вот тогда от Тарифного совета последовал «наш ответ Чемберлену». Этакий ход конем. Ведь повысив цены на топливо (не забываем о цепной реакции цен), ТС доказал внешним недоброжелателям, что с зарплатой у нас все в порядке.

И все же логично. Будь иначе, даже рост в 10 гяпиков (цепную реакцию держим в уме), стал бы для нас нелегкой ношей. А потому, решение ТС следует, в первую очередь, рассматривать с политической точки зрения. Не только утерли нос врагам, но и лицом в грязь не ударили. Так что, перефразируя слова из песни Высоцкого, можно сказать: «ТС большой, ему видней»…