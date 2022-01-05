Среди игроков «Манчестер Юнайтед» нарастает напряжение.

Как передает Daily Express, Гарри Магуайр, Эдинсон Кавани и Мэйсон Гринвуд недовольны тем, что Криштиану Роналду получает много игрового времени. Также некоторые футболисты обвиняют португальца в том, что его выступления негативно сказываются на игре команды.

Кроме того, часть игроков недовольна тем, что Роналду имеет большой авторитет в команде и благодаря ему оказывает влияние на португалоязычных футболистов.

После матча 21-го тура английской Премьер-лиги с «Вулверхэмптоном» (0:1) защитник МЮ Люк Шоу отметил, что команде не хватает сплоченности.

«Манчестер Юнайтед» набрал 31 очко в 19 матчах и занимает 7-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022.